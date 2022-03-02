Новосибирские кинотеатры возвращают деньги за билеты на премьеры зарубежных фильмов

Кинотеатры Новосибирска объявляют о возврате средств за купленные билеты на премьеры новых фильмов. Сегодня должен был состояться показ фильма «Бэтмен», но киностудия Warner Bros приняла решение не сотрудничать с отечественными кинотеатрами.



«Друзья, показы „Бэтмена“ отменяются, подробная инструкция по возврату денег за билеты есть на нашем сайте. Простите за доставленные неудобства. Берегите себя и спасибо, что вы с нами!», — сообщает кинотеатр «Победа». Если билет покупался на сайте, то для возврата необходимо войти в «личный кабинет», зайдите в раздел «история покупок» и выбрать из списка нужный заказ. На странице заказа нажмите ссылку «Оформить возврат». Убедитесь, что все выбрано правильно, и нажмите кнопку «Оформить возврат».



О возврате средств также сообщили «Формула Кино» и «Синема Парк». Ситуация аналогичная, чтобы вернуть деньги необходимо зайти в «личный кабинет» и оформить возврат, также можно обратиться в кассы кинотеатров.



Об отмене показов кинопремьер киностудия Warner Bros заявила 1 марта. Аналогично поступили студии Disney и Sony, отменены показы кинокомикса «Морбиус и мультфильма «Я краснею».