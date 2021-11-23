Новосибирская короткометражка «Прочерк» получила «Золотого дельфина» в Каннах

По данным «Кинопоиска», режиссер фильма — Павел Меняйло, генеральный директор компании LBL Production. В «Прочерке» играли новосибирские актеры Александр Вострухин, Максим Битюков, Артур Маркаров и Данил Тарасов.

«Усыновленный еще в младенчестве парень живет в любящей семье. Став взрослым, он пытается найти ответы на важные для себя вопросы, чтобы двигаться дальше, , — написано в обзоре. — Он отправляется в путь за ответами. Понять кто он и откуда. История поиска себя и своих корней».

