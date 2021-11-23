Новосибирская короткометражка «Прочерк» получила «Золотого дельфина» в Каннах

Фильм был снят для новосибирской организации усыновителей «День Аиста».
Новосибирская короткометражная картина «Прочерк» получила «Золотого дельфина» на международном фестивале корпоративного видео и документалистики Cannes Corporate Media & TV Awards, сообщили в компании FreeMotion Group.
«Золотую награду завоевал короткометражный художественный фильм "Прочерк" для новосибирской организации усыновителей «День Аиста». Эта работа победила в категории "Фандрайзинг, Некоммерческие организации"», — сказано в сообщении.
По данным «Кинопоиска», режиссер фильма — Павел Меняйло, генеральный директор компании LBL Production. В «Прочерке» играли новосибирские актеры Александр Вострухин, Максим Битюков, Артур Маркаров и Данил Тарасов.
«Усыновленный еще в младенчестве парень живет в любящей семье. Став взрослым, он пытается найти ответы на важные для себя вопросы, чтобы двигаться дальше, , — написано в обзоре. — Он отправляется в путь за ответами. Понять кто он и откуда. История поиска себя и своих корней».
Фильм «Прочерк» сняли в 2020 году. Рейтинг 6.731 из десяти. Работа является продолжением короткометражной ленты «Сын».
Всего на фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards в 2021 году подали 888 работ из 42 стран в 44 категориях. В шорт-лист жюри отобрало 205 работ.
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