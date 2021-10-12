«Батя» на коне! Фильм новосибирца Дмитрия Ефимовича собрал в прокате более полумиллиарда

Режиссер Дмитрий Ефимович, который долгое время жил и учился в Новосибирске, может гордиться своим дебютом на ТВ: на счету его картины «Батя» больше 500 миллионов в прокате.

Первоначально «Батю» создавали в жанре шорткома – сериал с полутораминутными сериями, каждая серия которого состоит из двух скетчей, сравнивающих воспитание девяностых и привычки уже современных родителей. Но в итоге идея переросла в полнометражную комедию, которая рассказала о путешествии одной семьи и погрузила зрителей в ностальгические воспоминания главного героя.

Роль «Бати» душевно исполнил известный актер Владимир Вдовиченков, его повзрослевшего сына сыграл Стас Старовойтов. Фильм понравится тем, кто ценит добрый юмор и неравнодушен к вечной теме отцов и детей.

Фото: kinopoisk.ru