Нового героя комикса про Майора Грома ищут через объявление о работе в соцсети

Внешность и характер одного из соискателей станут основой для персонажа новой серии «Майор Игорь Гром».
Российское издательство Bubble, авторы экранизированного комикса «Майор Гром: Чумной Доктор», открыли вакансию героя комикса на VK Работа.
К соискателю в вакансии предъявляются следующие требования:
- яркая внешность;
- интересная биография;
- работать «синим воротничком»;
- любить комиксы.
Вакансия доступна для соискателей младше восемнадцати лет и людей с ограничениями по здоровью. Гендер и место проживания не важны. Авторы идеи хотят подчеркнуть, что героем может стать обычный человек.
Внешность и характер кандидата, художники и авторы комикса возьмут за основу и на этой базе создадут финальный образ, который останется на усмотрение авторов. Он может стать героем, злодеем или обрести суперспособности, одним из главных или второстепенных персонажей, появиться в одном эпизоде или нескольких — все это решат также создатели серии.
Фото: kinopoisk.ru
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