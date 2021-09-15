Нового героя комикса про Майора Грома ищут через объявление о работе в соцсети

Российское издательство Bubble, авторы экранизированного комикса «Майор Гром: Чумной Доктор», открыли вакансию героя комикса на VK Работа.

К соискателю в вакансии предъявляются следующие требования:

яркая внешность;

интересная биография;

работать «синим воротничком»;

любить комиксы.

Вакансия доступна для соискателей младше восемнадцати лет и людей с ограничениями по здоровью. Гендер и место проживания не важны. Авторы идеи хотят подчеркнуть, что героем может стать обычный человек.

Внешность и характер кандидата, художники и авторы комикса возьмут за основу и на этой базе создадут финальный образ, который останется на усмотрение авторов. Он может стать героем, злодеем или обрести суперспособности, одним из главных или второстепенных персонажей, появиться в одном эпизоде или нескольких — все это решат также создатели серии.

Фото: kinopoisk.ru