Школьница из Новосибирска попала в кулинарное шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!»

Вторым этапом конкурса стало задание повторить торт, приготовленный Ренатом Агзамовым для звездного заказчика, которым оказалась Мария Погребняк — жена футболиста Павла Погребняка, блогер и продюсер TikTok-хауса PopStar House. Кулинар сделал для ее большой торт высотой более полуметра с начинкой «три шоколада» и роботом Валли сверху.

Екатерина Зенкова первой из пяти финалистов показывала свою попытку повторить торт мастера и заслужила самых высоких оценок за внешний вид и мусс, но бисквит вновь стал тем слабым местом, которое не позволило ей пройти в суперфинал.

Фото: скриншоты из трансляции шоу на YouTube-канале