Школьница из Новосибирска попала в кулинарное шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!»

В суперфинал программы Екатерина Зенкова не попала, но заслужила похвалу от судей «Ты — юный гений!».
Выпуск шоу состоял из двух этапов. На первом Екатерина сделала торт по своему рецепту из шоколадных коржей, мусса на белом шоколаде с клубникой и прослойки из клубники. Судьи конкурса Ренат Агзамов, Ольга Вашурина и Дмитрий Левицкий в целом очень высоко оценили работу сибирячки, немого снизив оценку из-за одного неудачного бисквита. А Ренат Агзамов и вовсе предположил, что Екатерина Зенкова может стать «тем самым уникальным талантом и кондитером, который разорвет» и назвал ее юным гением.
Вторым этапом конкурса стало задание повторить торт, приготовленный Ренатом Агзамовым для звездного заказчика, которым оказалась Мария Погребняк — жена футболиста Павла Погребняка, блогер и продюсер TikTok-хауса PopStar House. Кулинар сделал для ее большой торт высотой более полуметра с начинкой «три шоколада» и роботом Валли сверху.
Екатерина Зенкова первой из пяти финалистов показывала свою попытку повторить торт мастера и заслужила самых высоких оценок за внешний вид и мусс, но бисквит вновь стал тем слабым местом, которое не позволило ей пройти в суперфинал.
Фото: скриншоты из трансляции шоу на YouTube-канале
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