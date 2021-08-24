Кино в Новосибирске: короткометражки, сценарии и кинофорум

Наполнением события стали:

Презентация короткометражных фильмов новосибирских режиссёров;

Питчинг сценариев;

Лекции экспертов;

Кино-бранч – встреча режиссёров;

Обсуждение вопросов развития киноиндустрии.

Форум прошел на, пожалуй, главной кинематографической площадке Новосибирска, в Центре культуры и отдыха «Победа». Открыла мероприятие министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, подчеркнувшая, что вопросы проведения международного фестиваля игрового, научного, анимационного кино в Новосибирске будут обсуждаться в ближайшие дни на форуме «Технопром».

Наталья Ярославцева Министр культуры Новосибирской области «Сейчас важно услышать от всех, кто занят в киноиндустрии – что нужно, чтобы кино развивалось в регионе».

Руководитель центра поддержки и развития кино «Сибирьфильм» Артём Свиряков отметил, что большое количество зрителей, как на показах, так и на лекциях форума свидетельствует о высоком интересе к кино в регионе. Кроме того, он отметил, что в планах – в перспективе сделать форум новосибирского кино ежегодным.

Организаторы форума – Центр поддержки и развития кино «Сибирьфильм» при поддержке Центра культуры и отдыха «Победа» и министерства культуры Новосибирской области. В программу форума вошли и были представлены зрителям десять фильмов: трейлер фильма «Подмена» (режиссёр – Сергей Суховей), «Каен» (режиссёр – Роман Медведев), «Чай с жасмином» (режиссёр – Олег Захаров), «Вечные» (режиссёр – Леонид Розенфельд), «Мальчик Христов» (режиссёр – Денис Казанцев), «Стальгород» (режиссёр – Евгений Гаврилов), «Тройня» (режиссёр – Вадим Зайцев), «В поисках воды» (режиссёр – Илья Музыко), «Бенефис» (режиссёр – Леонид Розенфельд) и «Гигантская флуктуация» (режиссёр – Максим Карпылев).