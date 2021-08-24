Кино в Новосибирске: короткометражки, сценарии и кинофорум

В столице Сибири прошёл Первый новосибирский кинофорум Novosibirsk Movie Forum.
Наполнением события стали:
- Презентация короткометражных фильмов новосибирских режиссёров;
- Питчинг сценариев;
- Лекции экспертов;
- Кино-бранч – встреча режиссёров;
- Обсуждение вопросов развития киноиндустрии.
Форум прошел на, пожалуй, главной кинематографической площадке Новосибирска, в Центре культуры и отдыха «Победа». Открыла мероприятие министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, подчеркнувшая, что вопросы проведения международного фестиваля игрового, научного, анимационного кино в Новосибирске будут обсуждаться в ближайшие дни на форуме «Технопром».
Наталья Ярославцева
Министр культуры Новосибирской области
«Сейчас важно услышать от всех, кто занят в киноиндустрии – что нужно, чтобы кино развивалось в регионе».
Руководитель центра поддержки и развития кино «Сибирьфильм» Артём Свиряков отметил, что большое количество зрителей, как на показах, так и на лекциях форума свидетельствует о высоком интересе к кино в регионе. Кроме того, он отметил, что в планах – в перспективе сделать форум новосибирского кино ежегодным.
Организаторы форума – Центр поддержки и развития кино «Сибирьфильм» при поддержке Центра культуры и отдыха «Победа» и министерства культуры Новосибирской области. В программу форума вошли и были представлены зрителям десять фильмов: трейлер фильма «Подмена» (режиссёр – Сергей Суховей), «Каен» (режиссёр – Роман Медведев), «Чай с жасмином» (режиссёр – Олег Захаров), «Вечные» (режиссёр – Леонид Розенфельд), «Мальчик Христов» (режиссёр – Денис Казанцев), «Стальгород» (режиссёр – Евгений Гаврилов), «Тройня» (режиссёр – Вадим Зайцев), «В поисках воды» (режиссёр – Илья Музыко), «Бенефис» (режиссёр – Леонид Розенфельд) и «Гигантская флуктуация» (режиссёр – Максим Карпылев).
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