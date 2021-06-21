Сила семейных связей. «Батя» новосибирского режиссера Дмитрия Ефимовича сделал полумиллиардную кассу

Дебютная комедия бывшего новосибирца, режиссера Димитрия Ефимовича «Батя» собрала в российском прокате более 500 миллионов рублей. После проката на широком экране фильм в мае показали на телеканале ТНТ, а вечером 20 июня — на ТНТ4.

«По данным ЕАИС, общие сборы по России за период с 10 февраля по 12 мая 2021 года составили 506 453 990 рублей, — сообщили в пресс-службе ТНТ. — Цифровой релиз «самой родной комедии» «Батя» состоялся в онлайн-кинотеатрах Wink, ivi, Premier, а также на iTunes. К концу первого уик-энда «Батя» на Premier достиг отметки в миллион просмотров».

Изначально продюсеры фильма ожидали прибыль в размере 50 миллионов рублей и не рассчитывали на такой успех.

Фото: kinopoisk.ru