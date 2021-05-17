23 мая в «Победе» состоится премьера новосибирского фильма «Моника»

23 мая в Центре культуры и отдыха «Победа» состоится премьерный показ полнометражного художественного фильма «Моника». Соберется весь актерский состав вместе с партнерами, принимавшими участие в создании фильма. После сеанса запланирован открытый микрофон, где на вопросы ответят продюсер Елена Шкуратова, режиссер Анна Федотова, актеры Тимур Еремеев, Клавдия Качусова и Наталья Никулькова.

«Моника» - это фильм о любви и предательстве, об искренности и подлости, о светлых и темных сторонах человеческих взаимоотношений. Уникальная история, основанная на реальных событиях. История о девушке, которая верит в чудо. Как внутренняя красота помогает преодолевать самые сложные жизненные ситуации. Как конкурсы красоты помогают вернуть себе внутреннюю королеву!