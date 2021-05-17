23 мая в «Победе» состоится премьера новосибирского фильма «Моника»

После сеанса запланирован открытый микрофон, где на вопросы ответят продюсер, режиссер и актеры фильма.
23 мая в Центре культуры и отдыха «Победа» состоится премьерный показ полнометражного художественного фильма «Моника». Соберется весь актерский состав вместе с партнерами, принимавшими участие в создании фильма. После сеанса запланирован открытый микрофон, где на вопросы ответят продюсер Елена Шкуратова, режиссер Анна Федотова, актеры Тимур Еремеев, Клавдия Качусова и Наталья Никулькова.
«Моника» - это фильм о любви и предательстве, об искренности и подлости, о светлых и темных сторонах человеческих взаимоотношений. Уникальная история, основанная на реальных событиях. История о девушке, которая верит в чудо. Как внутренняя красота помогает преодолевать самые сложные жизненные ситуации. Как конкурсы красоты помогают вернуть себе внутреннюю королеву!
Продюсер Елена Шкуратова, автор регионального конкурса красоты «Леди Сибири»: «Идея создания фильма родилась у меня несколько лет назад. Пришло время воплотить её в жизнь! Уникальность фильма в истории, которая будет близка каждому. В съемках принимают участие как профессиональные актеры, так и участницы конкурса "Леди Сибири". Фильм будет участвовать в российском конкурсе, поэтому я хочу показать Новосибирск во всей красе! Могу сказать одно: с нами лучшие из лучших, поэтому я уверена, фильм будет иметь ошеломительный успех! Приглашаем и Вас стать частью истории, которая останется в сердцах надолго».
Премьерный показ состоится 23 мая
19.00 - 21.00 Киносеанс, Большой зал
21.00 - 22.00 Торжественная часть. Открытый микрофон.
Адрес: ул. Ленина, 7, центр культуры и отдыха «Победа»
Билеты можно приобрести по ссылке
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