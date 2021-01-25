Как два президента и шах в Сибирь приезжали, расскажут в программе «Синематограф на набережной» 27 января

«Синематограф на набережной» – цикл встреч в музее, где посетители смогут увидеть редкую кинохронику и черно-белые фильмы ХХ века.
На этот раз тема встречи – «Новосибирск гостеприимный»: видеосюжеты о визитах в наш город глав государств, политических деятелей, творческих делегаций. Гости встречи узнают историю строительства здания вокзала Новосибирск-Главный, познакомятся с воспоминаниями архитекторов, увидят кинохронику приездов знаменитых личностей в наш город, услышат про покушения, сюрпризы и малоизвестные события, происходившие в Новосибирске во время этих визитов.
Впервые на музейной гостиной будут показаны воспоминания Валерия Павловича Киселева – начальника почетного эскорта УВД Новосибирска. На этих кадрах хроники он рассказывает, как город принимал Мохаммеда Реза Пехлеви, Шарля де Голля и Жоржа Помпиду.
На встрече покажут зажигалку Шарля де Голля, которую он подарил В.П. Киселеву в знак благодарности, медаль Реза Пехлеви, подарки китайской делегации и другие предметы гостей. Увидеть Новосибирск времен де Голля можно будет на редкой французской цветной видеохронике приезда президента.
В это же время будет организован детский киносеанс с просмотром диафильмов. Родители смогут оставить своих детей под присмотром музейного педагога, которая покажет им сказки на проекторе. Ребята озвучат диафильмы, послушают виниловые пластинки на проигрывателе и создадут общую киноленту по мотивам просмотренных сказок.
Ведущие синематографа – Игорь Минов, Елизавета Тютюнникова, Оксана Кузнецова.
Перед началом показа гости музея смогут самостоятельно познакомиться с действующими выставками: «Мода из комода», «Кушать подано!», «Посуда доброй старины» и «Коробка памяти».
Программы цикла «Синематограф на набережной» не повторяются!
Программа «Синематограф на набережной» состоится 27 января в 18:30 в Музее на набережной (ул. Обская, 4). Входной билет на взрослую программу – 200 рублей, на детскую (5-9 лет) – 100 рублей. Запись по телефону 222-67-42 обязательна. Количество мест ограничено, соблюдается дистанция и масочный режим.
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