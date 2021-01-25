Как два президента и шах в Сибирь приезжали, расскажут в программе «Синематограф на набережной» 27 января

На этот раз тема встречи – «Новосибирск гостеприимный»: видеосюжеты о визитах в наш город глав государств, политических деятелей, творческих делегаций. Гости встречи узнают историю строительства здания вокзала Новосибирск-Главный, познакомятся с воспоминаниями архитекторов, увидят кинохронику приездов знаменитых личностей в наш город, услышат про покушения, сюрпризы и малоизвестные события, происходившие в Новосибирске во время этих визитов.

Впервые на музейной гостиной будут показаны воспоминания Валерия Павловича Киселева – начальника почетного эскорта УВД Новосибирска. На этих кадрах хроники он рассказывает, как город принимал Мохаммеда Реза Пехлеви, Шарля де Голля и Жоржа Помпиду.

На встрече покажут зажигалку Шарля де Голля, которую он подарил В.П. Киселеву в знак благодарности, медаль Реза Пехлеви, подарки китайской делегации и другие предметы гостей. Увидеть Новосибирск времен де Голля можно будет на редкой французской цветной видеохронике приезда президента.