История за восемь минут. Короткометражка «Сын» новосибирского режиссера Павла Меняйло получила признание в Каннах

Лента «Сын» длится всего восемь минут, но заставляет о многом задуматься. Центральная тема короткого метра — тайна усыновления: хранить ее, чтобы не травмировать ребенка, или все-таки поговорить с ним начистоту и рассказать о «биологических родителях»? По сюжету спустя двадцать пять лет сын приходит познакомиться со своей кровной матерью, которая оставила его еще в роддоме. Фильм новосибирского режиссера Павла Меняйло занял третье место на фестивале корпоративных СМИ и ТВ в Каннах. «Мы это делаем, потому что верим, что эти фильмы изменяют мир вокруг нас. Фильмы помогают найти ответ на вопрос, как работать с правдой усыновления, как с этим жить: и детям, и взрослым. И это не сказки, а учебное кино», — подчеркивает режиссер.