Режиссер Михаил Сегал хочет снять фильм в Новосибирске

Известный режиссер Михаил Сегал, на счету которого фильмы «Рассказы», «Слоны могут играть в футбол», «Кино про Алексеева» и недавняя громкая премьера «Глубже!», поделился творческими планами. Он хочет снять в Новосибирске детективный триллер, в центре повествования окажутся хладнокровный преступник и следователь. «Придумал триллер с жестоким маньяком и следователем, который его ищет, — рассказал Михаил. — Идея в том, что есть понятный, привычный жанр, с которого работа начинается. Но в итоге фильм уходит в иной жанр. Все начнется с убийства, расследования. Зритель подумает: „Я смотрю очередной типичный детектив“. А потом сюжет повернется неожиданно». Ждем очередную премьеру господина Сегала на фоне родных новосибирских декораций.

Фото: архивы пресс-служб