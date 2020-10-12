Полнометражка о Чебурашке выйдет на экраны в 2022 году

Один из самых милых персонажей советских мультиков — Чебурашка, созданный писателем Эдуардом Успенским — станет главным героем полнометражной картины. Студия «Союзмультфильм» начнет снимать его «сольник» в следующем году при поддержке студии Yellow, Black and White (она известна, в частности, по проекту «Последний богатырь» 2017 года). «Союзмультфильм» уже получил права на экранизацию от семьи Успенского. На данный момент бюджет полнометражки не утвержден, однако известно, что он составит не менее шестисот миллионов рублей — финансирование берет на себя Yellow, Black and White. Столь солидная сумма объясняется обилием компьютерной графики, которую будут использовать при создании картины. Планируется, что фильм будет транслироваться на телеканале «Россия 1» в 2022 году.

Фото: архивы пресс-служб