Боксерша из Новосибирска попала на телешоу «Пацанки»

Премьера нового сезона состоялась 24 сентября. «Пацанки»— это шоу о «трудных» девушках, которые приходят на проект, чтобы измениться и начать жизнь заново, занимаясь с педагогами и психологами.

Участница из Новосибирска живет на Затулинке с бабушкой. В анонсе сезона про нее говорится: «Агрессивная, без тормозов, но с чувством обиды на весь мир. Бэлле тяжело справиться с предательством матери — она от нее отказалась. С тех пор у девушки острое желание быть любимой и принятой мамой».

Уже в первом выпуске Бэлла получила титул «Худшей ученицы недели» за многочисленные драки, в которых она была зачинщицей. В ответ девушка ответила, что ее провоцировали. «Если меня выгонят из проекта, то вернувшись в Новосибирск, меня точно посадят. В последний раз чуть-чуть не посадили. Я хочу измениться и доказать своей бабуле, что могу стать нормальной», — расплакавшись, сказала Бэлла. Участницу пока оставили в проекте.