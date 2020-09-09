Многодетная мать из Новосибирска прошла финальный кастинг в шоу «Модель XL»

По словам Вероники, финальный отбор прошли около сотни. Она услышала окастинге она услышала по радио и решила попробовать себя на телевидении. Мноргодетная мама ведет блог в Инстаграм о жизни и принятии своего тела.

Вероника рассказала, что жюри оценивает умение участниц держаться перед камерой и уверенность в себе. «В шоу упор не на сексуальность, а на моделинг и демонстрацию того, что прекрасно. И важно, как вы себя воспринимаете, — если женщина сама уверена в своей красоте и неотразимости, то ее так и воспринимают, — объяснила она.

Шоу «Модель XL» выходит на канале «Ю». Премьера второго сезона запланирована на 3 октября.