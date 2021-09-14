До конца года в Новосибирской области обновят еще шесть библиотек

Юрий Зимняков Заместитель министра культуры Новосибирской области «До конца года на территории региона благодаря национальному проекту «Культура» будет модернизировано шесть библиотек – как за счет федерального, так и регионального финансирования. Проект создания модельных библиотек получает столь масштабную поддержку, поскольку очень важен для области. Он дает возможность реализовать качественно новую модель библиотеки, которая ориентирована на современного человека, его потребности, интересы. На примере уже работающих с 2019 года модельных библиотек мы видим, что они действительно становятся драйвером развития своих территорий и всех библиотек в Новосибирской области».

Отметим, что по итогам конкурсного отбора на создание модельных библиотек за счет бюджета Новосибирской области в рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2021 году будут модернизированы три библиотеки: Центральная библиотека Чановского района и две детских библиотеки Сузунского и Купинского районов. Организаторами конкурса на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» за счет средств областного бюджета являются министерство культуры Новосибирской области и региональный проектный офис Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Также по результатам дополнительного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» признаны победителями Центральная детская библиотека МБУ «ЦБС города Бердска» и Чернореченская сельская библиотека №41 МКУК «Искитимская ЦБС».

Напомним, что 15 сентября в статусе модельной откроется Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа.

В общей сложности на модернизацию библиотек в Новосибирской области в 2021 году выделено 40 млн рублей. Таким образом, к концу 2021 года число модельных библиотек Новосибирской области, создание которых стартовало в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура», составит четырнадцать.