Фантастика, фэнтези и саморазвитие: какие книги ищут новосибирцы

По данным международных исследований, Россия входит в тройку самых читающих стран мира.

В целом по стране спрос на книги вырос на 46% по сравнению с тем же периодом 2020 года, в Новосибирске интерес вырос скромнее — на 33%. Чаще всего новосибирцы ищут фэнтези, фантастику и литературу по саморазвитию.

Одним из самых популярных запросов пользователей сайта стали книги по финансовой грамотности и продуктивности, не снижается и востребованность произведений в жанре фэнтези и фантастики. Кроме того, в десятку рейтинга попали детские книги.

Топ-10 самых популярных книг на Авито в Новосибирске в 2021 году:

Гарри Поттер

Стивен Кинг

Ведьмак

Метро 2033

Богатый папа, бедный папа

Властелин колец

Коты-Воители

Сталкер

Игра престолов

Магия утра

Первое место рейтинга традиционно занимает история о «мальчике, который выжил» Джоан Роулинг. Любовь россиян к саге о Гарри Поттере только растет, книги серии в этом году искали на 54% больше, по сравнению с прошлым годом. Самыми запрашиваемыми оказались следующие части: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната» и «Гарри Поттер и Орден Феникса». Средняя цена книг о юном волшебнике составила 850 рублей.

Другой популярный писатель, Стивен Кинг, разместился на втором месте рейтинга. Армия фанатов продолжает активно скупать произведения автора, на сайте популярность книг Кинга выросла на 46%. Чаще всего россияне ищут произведения «Ярость», «Оно» и «Темная Башня». Кроме того, пользователи стали активно интересоваться романом «Противостояние» после выхода одноименного сериала в 2020 году. Средняя стоимость книг короля ужасов составляет 200 рублей. Читатели в Новосибирске искали Стивена Кинга на 52% чаще, чем в прошлом году.

Третье место досталось «Ведьмаку» — циклу книг польского писателя Анджея Сапковского. В центре истории находятся Геральт из Ривии и его воспитанница Цири, а действие происходит в вымышленном мире с чудовищами, чародейками и другими волшебными существами. На площадке количество поисковых запросов с сагой о ведьмаке увеличилось на 15%, а покупка книг обойдется читателям в среднем в 300 рублей.

Замыкает пятерку лидеров «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Россияне искали нашумевший бестселлер о финансовой грамотности на 97% чаще в этом году, чем в прошлом. Приобрести произведение на площадке в среднем можно за 300 рублей. Жители Новосибирска тратят в среднем 400 рублей на покупку этой книги.

Не теряет популярности роман-эпопея «Властелин колец», он оказался на шестом месте в списке. В настоящее время идут съемки сериала по по мотивам фэнтезийного романа, который уже называют самым дорогим сериалом в истории. Спрос на произведения Толкина вырос на 44%, средняя цена на книги составляет в среднем 400 рублей. В Новосибирске спрос на вселенную вырос на 25%, «Властелин Колец» можно приобрести в среднем за 300 рублей.

Замыкает топ-10 рейтинга бестселлер «Магия утра» писателя Хэла Элрода. Автор обещает научить читателей с пользой проводить утренние часы и создать полезные ритуалы, которые помогут снизить уровень стресса, улучшить здоровье и самочувствие, повысить продуктивность и найти свое призвание. Пользователи на 93% чаще запрашивали книгу в этом году, чем в прошлом. Приобрести «Магию утра» в среднем по стране можно за 350 рублей, в Новосибирске — за 400 рублей.