Новосибирский прозаик Михаил Щукин получил Шукшинскую литературную премию

Новосибирский писатель и главный редактор журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин с романом «Ямщина» стал лауреатом Шукшинской литературной премии. Она присуждается один раз в два года. На получение премии было номинировано десять авторов из разных уголков страны: Москва, Новосибирск, Барнаул, Бийск, Московская, Ярославская, Архангельская, Кемеровская области.

В итоге лауреатом 2021 года стал новосибирский писатель Михаил Щукин с романом «Ямщина». «В романе отражены быт, проблемы, чаяния сибиряков – судьбы людей, принадлежавших к разным слоям общества, и не склонивших голову перед разного рода испытаниями. Роман написан богатым, живым литературным языком и будет интересен широкому кругу читателей», – говорится в сообщении министерства культуры Новосибирской области. С этим же романом Щукин получил литературную премию «Карамзинский крест» в 2009 году.