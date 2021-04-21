Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в этом году под космическим девизом «Книга – путь к звездам»

В рамках акции новосибирцы смогут посетить космический кинозал, выставку метеоритов, примерить шлем виртуальной реальности и поучаствовать во многих других мероприятиях.

Всероссийская акция пройдет 24 апреля под девизом «Книга – путь к звездам», события акции в библиотеках региона продлятся с 22 по 25 апреля. Мероприятия акции «Библионочь-2021» пройдут с соблюдением действующих на территории региона санитарно-эпидемиологических норм.



«Акция „Библионочь“ призвана привлечь людей в современную библиотеку как место делового, общественного дружеского общения, встречи с новыми людьми и реализации талантов, – отмечает министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. – Обновляя библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура», мы меняем представление о возможностях современных библиотек. Новосибирская область совершила прорыв в этом направлении: в области действуют уже восемь модельных библиотек. В этом году запланирована модернизация одной библиотеки в рамках федерального финансирования и трех – при поддержке областного бюджета. Поэтому центрами проведения акции в районах области станут, безусловно, модельные библиотеки».

Так, например, в детской районной модельной библиотеке ЦБС Ордынского района пройдет игровая познавательная программа «Космическое путешествие на планету Библ». В течение вечера для гостей будут доступны фотозона «Наши в космосе», зона настольных игр «Поехали!», космический кинозал «Гагаринский», а также космическая лавка «Созвездия». В Криводановской модельной сельской библиотеке им. А. Кухно пройдут библиосумерки «Летим в книжный космос».

В Новосибирской областной научной библиотеке ключевой фигурой этой ночи станет великий теоретик космических путешествий, живший и работавший в Новосибирске Юрий Кондратюк. На площадках библиотеки можно будет побывать на выставке кусочков метеоритов Большого новосибирского планетария и даже выиграть один из них; научиться делать «Марсоход из Lego», примерить Шлем виртуальной реальности и посмотреть на Самолет Покрышкина в VR.

С полной афишей событий можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.