Балетную труппу НОВАТа возглавила художественный руководитель Новосибирского хореографического училища

Прима-балерина НОВАТа, заслуженная артистка России Анна Одинцова стала руководителем балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета. Анна Викторовна будет совмещать обязанности руководителя балетной труппы НОВАТа с должностью художественного руководителя Новосибирского государственного хореографического училища.

Директор Новосибирского государственного хореографического училища Александр Василевский приветствует новое назначение Анны Одинцовой и отмечает: «Исторически сложилось так, что театр и балетная школа – это единый творческий организм. Поэтому для подготовки профессиональных балетных кадров должно быть обеспечено единство требований к подготовке артистов балета, соответствующих высокому уровню репертуара театра, единая художественная программа и единая творческая политика театра и школы. Назначение Анны Одинцовой руководителем труппы – верное, логичное и своевременное решение, потому что в настоящее время взаимодействие училища и театра вновь вышло на должный уровень, обусловленный историческими связями. Как никто другой она может способствовать достижению названных целей. Анна Одинцова давно известна в профессиональном балетном мире и в сфере балетной педагогики как большой профессионал и человек высоких моральных качеств и нравственных идеалов».

«Я осознаю всю степень ответственности, которую накладывает на меня это высокое назначение, и благодарна руководству за такое доверие. Как балерина, работающая в этом коллективе уже достаточно много лет, я надеюсь, что не подведу своих коллег и с их помощью смогу направлять нашу труппу по пути дальнейшего творческого развития», — отмечает Анна Одинцова.

Фото: Станислав Левшин