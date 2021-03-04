У балетной труппы НОВАТАа новый наставник – бывший премьер Мариинки Фарух Рузиматов

У балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета появился новый руководитель. Им стал лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Фарух Рузиматов. 3 марта худрук НОВАТа Владимир Кехман представил нового сотрудника коллективу. Фарух Рузиматов с 1981-го по 2007 год выступал на сцене Мариинского театра. В начале девяностых он был приглашенным артистом у American Ballet Theatre. С 2007 года Фарух Рузиматов занимается руководством трупп. Сначала он работал в Михайловском театре, позднее – в Ростовском государственном музыкальном театре. О Рузиматове отзываются как о танцовщике, который очень тонко чувствует классический балет и обладает особым чувством стиля. С Новосибирском его связывает уже состоявшаяся в 2016 году постановка балета «Корсар».

Фото: архивы пресс-служб