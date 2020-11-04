Две недели без балета. НОВАТ временно отменяет спектакли

Новосибирский театр оперы и балета отменяет спектакли, запланированные в период с 5 по 21 ноября. Ожидается, что перенесенные постановки покажут в январе и феврале следующего года. В НОВАТе прокомментировали: несмотря на то, что в руководство театра жестко соблюдает меры по ковид-безопасности, в последнее время зрители стали реже посещать спектакли. «НОВАТ не может позволить артистам работать на сцене перед полупустым залом, — рассказали в Оперном. — В связи с этим руководство театра вынуждено было принять непростое решение о переносе ранее заявленных ноябрьских балетных спектаклей».

Фото: архивы пресс-служб