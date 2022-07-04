Фестиваль в Новосибирской области собрал более 60 мультипликационных студий

В Новосибирской области стартовал XVIII мастер-класс-фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-Птица». Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, Ассоциации детских студий мультипликации, правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. В проекте принимают участие руководители детских студий мультипликации и их воспитанники, в качестве мастеров выступают профессиональные режиссеры и мультипликаторы.

В церемонии открытия фестиваля принял участие заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов:

«От лица министерства культуры региона благодарю всех организаторов за то, что уже в 18-й раз в регионе проходит фестиваль, дающий многим ребятам путевку в будущее. Спасибо экспертам и наставникам за то, что приехали поделиться своим мастерством. Желаю всем участникам насыщенных фестивальных дней, плодотворной творческой работы и вдохновения!»

Программа включает просмотры и обсуждения детских фильмов, а также лекции и мастер-классы от профессиональных режиссеров и руководителей студий. В 2022 году на фестивале будет работать 7 мастерских, где будут снимать мультфильмы. Над тремя из них будут работать дети, еще 4 снимут взрослые под руководством профессиональных мультипликаторов.

Всего в фестивале примет участие 63 студии детской мультипликации из Новосибирской, Московской, Свердловской, Кемеровской, Пензенской, Самарской, Калужской, Челябинской, Сахалинской и Тюменской областей, Хабаровского, Красноярского, Пермского, Алтайского краев, Республик Карелия, Алтай и Саха, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В качестве мастеров фестиваля выступят профессионалы анимационного кино – президент фестиваля, режиссер, сценарист Сергей Серегин; продюсер, директор фильмов Александр Герасимов; художник-изготовитель кукол Игорь Хилов; режиссер, сценарист, художник-постановщик Наталья Грофпель; режиссер, сценарист, аниматор Алексей Алексеев; композитор, звукорежиссер Артем Фадеев.

По итогам фестиваля участники всеобщим голосованием выберут лауреатов – 10 лучших фильмов. Также десять лучших фильмов выберет детское жюри – Совет Подмастерьев.

Фото: архивы пресс-служб