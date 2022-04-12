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Искусство

В НОВАТе открылась выставка работ студентов Новосибирского художественного училища

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Познакомиться с экспозицией можно будет до конца мая.

Ретроспективная выставка дипломных работ студентов Новосибирского государственного художественного училища «Моя Родина – Россия» будет работать в музее Новосибирского государственного академического театра оперы и балета до конца мая.

Методика художественного образования, разработанная в Новосибирском художественном училище, основывается на сложном и продуктивном синтезе. Он включает в себя следование традициям русской академической школы и жанрово-стилистической свободе при работе над композицией, раскрывающей творческую индивидуальность студентов, как главного эстетического критерия в создании собственной картины и итоговой дипломной работы.

Произведения на тему «Моя Родина – Россия», которые зрители могут увидеть на выставке, являются свидетельством высокого профессионального уровня, которого Новосибирское художественное училище достигло за тридцать лет со дня своего открытия. Познакомиться с экспозицией можно будет до конца мая.

Фото: архивы пресс-служб

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