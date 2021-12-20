Новосибирцы смогут увидеть мировые концерты благодаря нацпроекту «Культура»

Сеть виртуальных концертных залов нашего региона пополнилась новым пространством.
Прямые и отложенные трансляции знаковых культурных мероприятий, в числе которых – программы ведущих филармоний страны и мировых музыкальных фестивалей, теперь смогут увидеть жители Коченевского района. Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева открыла Виртуальный концертный зал в культурно-досуговом центре «Гармония» в селе Прокудское. Сеть виртуальных концертных залов в Новосибирской области создается в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».
«Несомненно, создание Виртуального концертного зала позволит вывести доступность классического музыкального искусства на новый уровень, а также внесет значительный вклад в воспитание новых поколений вокалистов, музыкантов. Применение новых технологий откроет широкие возможности – у слушателей всех возрастов будет возможность прикоснуться к шедеврам мирового и российского искусства, а юные таланты будут постигать азы профессий в сфере культуры и искусства. Музыка всегда объединяла людей, и пусть творческие программы, которые зрители увидят в этом ВКЗ, станут источником новых культурных открытий», – отметила Наталья Ярославцева.
На создание зала в «Гармонии» направлено 2,2 млн рублей. Средства направлены на приобретение необходимого оборудования: современного светодиодного экрана, имеющего высокое качество изображения и позволяющего зрителям виртуального концертного зала смотреть трансляции программ с самых известных площадок мира без искажений, с эффектом присутствия. В разработке программ трансляции примет участие Новосибирская государственная филармония, на базе которой функционирует региональный проектный офис по созданию виртуальных концертных залов.
Первым концертом, который увидели зрители Виртуального концертного зала, стал концерт Красноярского ансамбля танца имени Годенко в трансляции из концертного зала им. Чайковского Московской государственной филармонии.
Всего в 2021 году на территории региона будут созданы четыре виртуальных концертных зала. Помимо открытых 17 декабря на базе Сузунской детской школы искусств и 18 декабря в КДЦ «Гармония» Коченевского района, в текущем году начнут работу ВКЗ дома культуры «Родина» Татарского района и дворца культуры «Родина» в Бердске.
Фото: архивы пресс-служб
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