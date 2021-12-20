Новосибирцы смогут увидеть мировые концерты благодаря нацпроекту «Культура»

Прямые и отложенные трансляции знаковых культурных мероприятий, в числе которых – программы ведущих филармоний страны и мировых музыкальных фестивалей, теперь смогут увидеть жители Коченевского района. Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева открыла Виртуальный концертный зал в культурно-досуговом центре «Гармония» в селе Прокудское. Сеть виртуальных концертных залов в Новосибирской области создается в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

«Несомненно, создание Виртуального концертного зала позволит вывести доступность классического музыкального искусства на новый уровень, а также внесет значительный вклад в воспитание новых поколений вокалистов, музыкантов. Применение новых технологий откроет широкие возможности – у слушателей всех возрастов будет возможность прикоснуться к шедеврам мирового и российского искусства, а юные таланты будут постигать азы профессий в сфере культуры и искусства. Музыка всегда объединяла людей, и пусть творческие программы, которые зрители увидят в этом ВКЗ, станут источником новых культурных открытий», – отметила Наталья Ярославцева.