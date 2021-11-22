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Искусство

Картина новосибирского художника ушла с аукциона за 3600 евро

«Запрещенка» — самая большая на данный момент работа Артема Лоскутова: ее размер — два на полтора метра.

Работа «Запрещенка» экспонировалась на Винзаводе в Москве, затем картину выставили на аукцион Vladey. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сам Лоскутов. Как утверждает сам автор, «Запрещенка» — самая большая его картина, два на полтора метра. Он сделал ее для выставки «МЕМуары» в Новом манеже в 2018 году.

На аукционе картину удалось продать за 3600 евро. В пересчете по последнему курсу (ЦБ) работа оценена в 297 288 рублей.

«Что такое запрещенка, я надеюсь, никому тут объяснять не надо. Лично для меня это еще и штука, с которой я в свое время, так скажем, ворвался на сцену, то есть свидетельствует о наличии особой силы», — сказал о своей картине Лоскутов.

Отметим, что ранее Артем попал в пятерку самых дорогих художников современности в возрасте до 45 лет по данным Forbes. В 2020 году художник продал на аукционе свою работу «Из черной резины сделана власть» за 10 тысяч евро.

Фото: фейсбук Артема Лоскутова

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