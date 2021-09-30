Космические муралы лягут на три дома Ленинского района

В рамках стрит-арт фестиваля «Глоток космического воздуха» фасады трех домов неподалеку от сквера имена Ю. А. Гагарина распишут тематическими изображениями.

Новосибирские художники Янина Болдырева, Дарья Серякова и Светлана Соловьева при поддержке конкурса социально значимых проектов «Парад идей» создают масштабные арт-объекты, посвященные шестидесятилетнему юбилею первого полета человека в космос. Все росписи посвящены теме космоса, астрономии, подвигу Юрия Гагарина и достижениям СССР в мировой космонавтике.

Всего создается четыре мурала на фасадах трех жилых домов — № 20, 24 и 28 в Первом переулке Пархоменко. Многоквартирные дома выбраны, потому что они прилегают к скверу имени Гагарина.

Каждый фасад украсит не только роспись, но и QR-код, по которому можно будет ознакомиться с научно-познавательным материалом, разработанным новосибирским планетарием.

Фото: serge-elephant.livejournal.com