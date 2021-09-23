Джаз и ХАОС: чего ждать в Новосибирске до конца года

Уже в октябре Новосибирск ждут два больших события: Международный джазовый фестиваль SibJazzFest-2021 в Новосибирской филармонии и международный театральный фестиваль «ХАОС» театра «Старый дом».

Наталья Ярославцева Министр культуры Новосибирской области «До конца года на территории Новосибирской области пройдет ряд значимых фестивальных и выставочных проектов, получивших региональную поддержку. В частности, в рамках нацпроекта «Культура» в течение 2021 года запланировано проведение 11 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества: шесть из них уже состоялись, пять будут реализованы».

В декабре новосибирскую публику ждут события XIV Международного Рождественского фестиваля искусств, организаторами которого традиционно выступают театр «Глобус» и Новосибирская филармония. В перечень мероприятий нацпроекта также вошли Региональный этап Всероссийского фестиваля патриотической песни «Мое Отечество – моя Россия» и Всероссийский фестиваль творчества для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Сияние».

Кроме того, Новосибирская область впервые выступит площадкой таких творческих событий, как Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» (1-11 октября) и XIV Международный общественно-культурный форум «Живая традиция» в ноябре. До конца года состоятся традиционные фестивальные проекты, формирующие литературную повестку региона – Международный фестиваль «Книжная Сибирь» и Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно».

В рамках национального проекта в Новосибирской области уже третий год проходят выставки ведущих федеральных и региональных музеев. До конца года новосибирцам и гостям региона будут представлены три таких выставки: «Айвазовскому вослед…» (Центральный военно-морской музей им. императора Петра Великого) и «Аристократический портрет в России XVIII – начала XX века» (Государственный исторический музей) в залах Художественного музея; выставка «Благородные господа. Мир мужчины XIX века» (Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера) в Краеведческом музее.

В ноябре экспозицию Краеведческого музея «Сибиряки. Графика В.Б. Смирнова» увидят посетители Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени (г. Москва). На выставке будут представлены графические работы Бориса Смирнова 1904 года из фондов Новосибирского краеведческого музея. Серия портретов и пейзажей была передана музею автором в 1950 году. В начале 2000-х годов в рамках проекта «Встреча на границах» коллекция была оцифрована и представлена в Мировой цифровой библиотеке.

С 3 ноября по 12 декабря в Новосибирском Историческом парке «Россия – моя история» будет представлена выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла». Выставка начала путешествие по стране 9 мая, в День Победы; ее уже увидели жители Перми, Сарапула, Челябинска. В ноябре 2021 года выставка приедет в Новосибирск, повторив таким образом исторический маршрут эвакуации культурных ценностей осени 1941 года.