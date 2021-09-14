Графику пяти континентов покажут на новосибирском триеннале

Германия, Польша, Бельгия, Мексика, Нидерланды, Тайвань, США, Корея, Швейцария – это далеко не полный список стран-участниц триеннале-2021. Перед новосибирцами и гостями города на площадке Новосибирского государственного художественного музея предстанет все многообразие современных графических школ, стилей, техник и тенденций.

Наталья Ярославцева Министр культуры Новосибирской области «Международная триеннале современной графики – масштабнейший проект в сфере графики за Уралом. Новосибирский художественный музей в третий раз объединяет представителей различных графических школ со всего мира, что говорит о знаковой роли музея в культурном пространстве нашей страны. Уверена, что программа триеннале для профессионального сообщества будет крайне полезной с точки зрения обсуждения актуальных вопросов в кругу коллег, а для посетителей станет настоящим открытием и знакомством с современными тенденциями в графическом искусстве».

Программа III Международной триеннале-2021 во многом уникальна. Она включает в себя широчайший спектр образовательных мероприятий. Впервые просветительские мероприятия будут проводиться весь период работы экспозиции, с 16 сентября по 14 ноября.

В событийную программу триеннале входят круглый стол по проблемам восприятия современного искусства и музейной педагогике, кураторские экскурсии, лекции, мастер-классы по графике, медиации и встречи с художниками, рассчитанные на аудиторию разных возрастов и уровня подготовки. Многие мероприятия будут интересны не только посетителям музея, но и профессиональной аудитории: художникам, учёным, искусствоведам, студентам профильных вузов.

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