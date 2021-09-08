Организаторы и кураторы фестиваля «48 часов Новосибирск» рассказали о предстоящем событии

Рассказали о структуре, особенностях и программе мероприятия, и ответили на вопросы журналистов ответили директор Гёте-Института в Новосибирске Пер Брандт, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, директор Центра культуры ЦК19 Инна Остроменская, куратор фестиваля Петр Жеребцов, куратор программы Open Call «Свободная форма» Анна Галеева.

Главная цель одного из крупнейших в Сибири проектов в области современного искусства — сделать творчество современных художников видимым. Децентрализованность и партисипативность стали главными ценностями фестиваля, что отразилось и в отсутствии деления на основную и параллельную программу, а также активном участии местных художников и самоорганизаций.

Отправной точкой фестиваля стала тема «Ошибка выжившего», предлагающая участникам широкий спектр интерпретаций, от осмысления от осмысления вопросов экзистенциального толка до механизмов отбора и исключения, от обращения к глобальным кризисам и общественным процессам до локальных стратегий выживания самого художественного сообщества.

В 2021 году фестиваль состоится в рамках Года Германии в России, в нем примут участие более двухсот художнико, на площадках города будут представлены около сорока проектов: выставок, программ, симпозиумов и перфомансов.

Программа фестиваля доступна на сайте.