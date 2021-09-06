В историческом парке Новосибирска «Россия – моя история» начала работать комплексная мультимедийная выставка «Александр Невский: Судьба России»

Иллюстрированный трагический эпос в виде анимированного комикса поэтапно рассказывает о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. По замыслу создателей проекта, концепция выставки сделает ее живой и интересной для посетителей молодого возраста.

Над проектом работали более двадцати экспертов различного профиля: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. За основу для графических материалов брали вещи и элементы одежды, которые были найдены в ходе археологических раскопок в разное время. Для более полного погружения в графический роман было специально написано девять музыкальных произведений, авторами которых стали дирижер «Другого Оркестра» Александр Жемчужников и музыкант и публицист Николай Шабуневич.

В рамках открытия выставки «Александр Невский: Судьба России» в Новосибирской области состоится историческое представление театра-студии ReDis. Также будет представлен уникальный меч из коллекции Института археологии и этнографии СО РАН, изготовленный в XII – начале XIII в., с богато украшенной серебром рукоятью, найденный экспедицией академика В.И. Молодина в 1976 году на территории Новосибирской области.

Проект подготовил Фонд Гуманитарных проектов совместно с Министерством просвещения РФ. До конца года первую в истории России выставку-комикс увидят жители 23 городов, в Новосибирске ее можно будет посетить до 3 октября.

Проект организован в рамках исполнения указа Президента РФ Владимира Путина «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского».

Исторический парк «Россия – моя история»

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