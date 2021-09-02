«Пушкинская карта» для молодежи заработала в Новосибирской области

Теперь жители региона в возрасте от 14 до 22 лет смогут оплатить билеты в театры и музеи специальной картой, средства на которую начислит государство.
Получить «Пушкинскую карту» можно, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги» или установив мобильное приложение «Госуслуги.Культура», где доступен остаток средств и афиша. На карту уже будут начислены деньги для покупки билетов в организации культуры (3000 рублей в 2021 году и 5000 рублей – в 2022 году). Эту сумму можно будет потратить только на покупку билетов в учреждения культуры, которые участвуют в программе – причем как на территории региона проживания, так и любого другого региона России.
Наталья Ярославцева
Министр культуры Новосибирской области
«Уверена, новая инициатива станет востребованным инструментом привлечения молодежи к участию в событиях и проектах в сфере культуры. У молодых жителей региона будет отличная возможность приобщиться к богатому культурному наследию страны, а для учреждений это будет дополнительной мерой поддержки и способом привлечь новую аудиторию».
В Новосибирской области в программе участвуют тринадцать учреждений:
- Новосибирский областной театр кукол
- Новосибирский академический драматический театр «Красный факел»
- Новосибирский драматический театр «Старый дом»
- Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
- Новосибирский музыкальный театр
- Молодежный драматический «Первый театр»
- Новосибирская государственная филармония
- ГАУК НСО «Сибирь-концерт»
- Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны»
- Новосибирский государственный художественный музей
- Новосибирский государственный краеведческий музей
- Центр культуры и отдыха «Победа»
- Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.
В дальнейшем к программе присоединятся и другие учреждения, в том числе муниципальные театры и музеи.
Информация о том, какие спектакли, выставки, концерты и кинопоказы можно посетить по «Пушкинской карте», размещается на портале Культура.рф, на сайтах организаций культуры, участвующих в программе, а также на сайтах билетных систем и операторов.
В афишу включаются события, предварительно одобренные Экспертным советом при министерстве культуры Новосибирской области. В него вошли представители сферы культуры, образования и СМИ.
Подробнее о реализации программы «Пушкинская карта» в Новосибирской области – на сайте министерства культуры региона.
Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) - собственная работа, FAL
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