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«Пушкинская карта» для молодежи заработала в Новосибирской области

Теперь жители региона в возрасте от 14 до 22 лет смогут оплатить билеты в театры и музеи специальной картой, средства на которую начислит государство.

Получить «Пушкинскую карту» можно, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги» или установив мобильное приложение «Госуслуги.Культура», где доступен остаток средств и афиша. На карту уже будут начислены деньги для покупки билетов в организации культуры (3000 рублей в 2021 году и 5000 рублей – в 2022 году). Эту сумму можно будет потратить только на покупку билетов в учреждения культуры, которые участвуют в программе – причем как на территории региона проживания, так и любого другого региона России.

Наталья Ярославцева

Министр культуры Новосибирской области

«Уверена, новая инициатива станет востребованным инструментом привлечения молодежи к участию в событиях и проектах в сфере культуры. У молодых жителей региона будет отличная возможность приобщиться к богатому культурному наследию страны, а для учреждений это будет дополнительной мерой поддержки и способом привлечь новую аудиторию».

В Новосибирской области в программе участвуют тринадцать учреждений:

  • Новосибирский областной театр кукол
  • Новосибирский академический драматический театр «Красный факел»
  • Новосибирский драматический театр «Старый дом»
  • Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
  • Новосибирский музыкальный театр
  • Молодежный драматический «Первый театр»
  • Новосибирская государственная филармония
  • ГАУК НСО «Сибирь-концерт»
  • Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны»
  • Новосибирский государственный художественный музей
  • Новосибирский государственный краеведческий музей
  • Центр культуры и отдыха «Победа»
  • Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

В дальнейшем к программе присоединятся и другие учреждения, в том числе муниципальные театры и музеи.

Информация о том, какие спектакли, выставки, концерты и кинопоказы можно посетить по «Пушкинской карте», размещается на портале Культура.рф, на сайтах организаций культуры, участвующих в программе, а также на сайтах билетных систем и операторов.

В афишу включаются события, предварительно одобренные Экспертным советом при министерстве культуры Новосибирской области. В него вошли представители сферы культуры, образования и СМИ.

Подробнее о реализации программы «Пушкинская карта» в Новосибирской области – на сайте министерства культуры региона.

Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) - собственная работа, FAL

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