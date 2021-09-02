«Пушкинская карта» для молодежи заработала в Новосибирской области

Получить «Пушкинскую карту» можно, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги» или установив мобильное приложение «Госуслуги.Культура», где доступен остаток средств и афиша. На карту уже будут начислены деньги для покупки билетов в организации культуры (3000 рублей в 2021 году и 5000 рублей – в 2022 году). Эту сумму можно будет потратить только на покупку билетов в учреждения культуры, которые участвуют в программе – причем как на территории региона проживания, так и любого другого региона России.

Наталья Ярославцева Министр культуры Новосибирской области «Уверена, новая инициатива станет востребованным инструментом привлечения молодежи к участию в событиях и проектах в сфере культуры. У молодых жителей региона будет отличная возможность приобщиться к богатому культурному наследию страны, а для учреждений это будет дополнительной мерой поддержки и способом привлечь новую аудиторию».

В Новосибирской области в программе участвуют тринадцать учреждений:

Новосибирский областной театр кукол

Новосибирский академический драматический театр «Красный факел»

Новосибирский драматический театр «Старый дом»

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

Новосибирский музыкальный театр

Молодежный драматический «Первый театр»

Новосибирская государственная филармония

ГАУК НСО «Сибирь-концерт»

Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны»

Новосибирский государственный художественный музей

Новосибирский государственный краеведческий музей

Центр культуры и отдыха «Победа»

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

В дальнейшем к программе присоединятся и другие учреждения, в том числе муниципальные театры и музеи.

Информация о том, какие спектакли, выставки, концерты и кинопоказы можно посетить по «Пушкинской карте», размещается на портале Культура.рф, на сайтах организаций культуры, участвующих в программе, а также на сайтах билетных систем и операторов.

В афишу включаются события, предварительно одобренные Экспертным советом при министерстве культуры Новосибирской области. В него вошли представители сферы культуры, образования и СМИ.

Подробнее о реализации программы «Пушкинская карта» в Новосибирской области – на сайте министерства культуры региона.

Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) - собственная работа, FAL