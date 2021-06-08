Трансмедийный проект Маяны Насыбулловой «Фаза: переход» в ЦК19

Проект состоит из перетекающих друг в друга художественных медиумов: графической серии, фильма, слепков и сонифицированных скульптур.
Центр культуры ЦК19 представляет программу поддержки молодого современного искусства «Траектории». Генеральный партнер программы – Фонд Михаила Прохорова. Инициатива запускается трансмедийным проектом Маяны Насыбулловой «Фаза: переход». Партнером выставки является галерея Anna Nova (Петербург).
«Фаза: переход» — исследование телесности, критическое выявление социальных и биологических представлений о теле, его психофизических границах, а также репрезентации в культурном поле. Проект состоит из перетекающих в друг друга художественных медиумов: графической серии, фильма, слепков и сонифицированных скульптур. В центре внимания Маяны Насыбулловой оказывается поиск возможностей освобождения тела от травм, внутренних конфликтов и процессов объективации.
«Интенция работы была исключительно терапевтической, что усложняет ее рационализацию. Я искала способ осмыслить деструктивные состояния психики, что удивительным образом привело к новым медиа, к звуку. Я нашла возможность конвертировать движения тела и такие привычные медиа, как скульптура и графика, в шумовую музыку. Примитивные нойзмашины трансформировали мою художественную практику», — объясняет Маяна Насыбуллова.
Отправная работа проекта «Фаза: переход» — фильм REMOVAL, будет впервые представлен публике. Это результат коллаборации Маяны Насыбулловой с оператором Марией Бережной и сибирскими музыкантами Егором Клочихиным и Dyad and the Sleepers Club. Трехчастный фильм метафорически повествует о попытке соответствовать условным стандартам привлекательности. Дополнит экспозицию серия гипсовых слепков с фрагментами тел. Натурщиками для проекта стали новосибирцы, которых художница пригласила к участию во время подготовки к выставке.
В отдельном зале будут представлены графика с персонажами, выражающими «тревожные состояния», и сонифицированные скульптуры — звучащие объекты, созданные при технической поддержке Мити Главанакова. Эти скульптуры художница называет «нойзмашинами», «чудищами» и «кроненбергами», все они обретают свои голоса через подключенные к ним транзисторы и резисторы.
«В новом проекте Маяны Насыбулловой сошлись несколько художественных подходов, которые она планомерно развивает последние несколько лет. Как скульптор продолжает работать с базовым для себя материалом — гипсом, но также переходит в совершенно новое для себя измерение звука в сонифицированных объектах, созданных из производственного мусора и синтетических материалов. Данная человеку в ощущениях граница собственного тела в проектах Маяны подвергается вопросам и анализу (если не сомнению), и выход за границы телесности выражается в трансгрессии по отношению к собственной художественной практике. Именно в этом переходе от одного типа восприятия к другому, от внешнего к внутреннему, через мрачные образы и боль и оказывается зритель. Сила терапевтического жеста становится доступной для каждого, кто в состоянии принимать себя и двигаться в следующую фазу», — отмечает куратор ЦК19 Петр Жеребцов.
В рамках публичной программы к выставке 11 июня, в день вернисажа, Маяна Насыбуллова проведет медитативный перформанс и сыграет шумовую музыку на своих объектах.
12 июня в 14:00 состоится встреча c художницей. На протяжении всего периода работы проекта «Фаза: переход» (11.06.2021 — 11.07.2021) будут проходить прогулки-диалоги по экспозиции с медиатором.
На все события публичной программы необходима регистрация, расписание обновляется на сайте ЦК19.
Билеты в дни работы выставки: 150 и 100 рублей.
Фото: архивы пресс-служб
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