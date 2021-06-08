Трансмедийный проект Маяны Насыбулловой «Фаза: переход» в ЦК19

Центр культуры ЦК19 представляет программу поддержки молодого современного искусства «Траектории». Генеральный партнер программы – Фонд Михаила Прохорова. Инициатива запускается трансмедийным проектом Маяны Насыбулловой «Фаза: переход». Партнером выставки является галерея Anna Nova (Петербург).

«Фаза: переход» — исследование телесности, критическое выявление социальных и биологических представлений о теле, его психофизических границах, а также репрезентации в культурном поле. Проект состоит из перетекающих в друг друга художественных медиумов: графической серии, фильма, слепков и сонифицированных скульптур. В центре внимания Маяны Насыбулловой оказывается поиск возможностей освобождения тела от травм, внутренних конфликтов и процессов объективации.

«Интенция работы была исключительно терапевтической, что усложняет ее рационализацию. Я искала способ осмыслить деструктивные состояния психики, что удивительным образом привело к новым медиа, к звуку. Я нашла возможность конвертировать движения тела и такие привычные медиа, как скульптура и графика, в шумовую музыку. Примитивные нойзмашины трансформировали мою художественную практику», — объясняет Маяна Насыбуллова.