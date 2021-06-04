6 июня в кинотеатре «Победа» состоится предпремьерный показ документального фильма «Маржела: своими словами»

В фильме Маржела впервые покажет свои рисунки, черновики, заметки и расскажет собственную историю так, как видит сам. Дизайнер согласился рассказать об основных этапах своей карьеры и раскрыть неизвестные страницы своей молодости.

Показ начнется в 19:00.

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