«Звуки Хаоса» перед «Победой» ждут новосибирцев 18 июня

Уличный концерт музыкальной группы «Эверест 9050 смогут послушать все желающие.
18 июня в 21.00 театр «Старый дом» и II Международный фестиваль актуального театра «Хаос» приглашают жителей и гостей города Новосибирска на запуск первого превью-проекта – «Звуки Хаоса». Концерт, представляющий саундтрек второй фестивальной волны, пройдет на площадке перед кинотеатром «Победа». Исполнителями выступит музыкальная группа «Эверест 9050». Вход свободный.
Мы уже давно привыкли к тому, что у каждого современного зрелищного продукта есть не только визуальная составляющая, но и авторский саундтрек, который хочется скачивать и слушать бесконечно. Аудиовидение привносит ряд эффектов, ощущений и значений, которые улучшают наше понимание происходящего, а также служит отличным инструментом передачи энергии творческого проекта. В этом году идея и атмосфера «Хаоса» будет выражена не только через слова, спектакли и перформансы театра, но и при помощи музыки. Отныне визуальные события «Хаоса» второй волны и конкретное звуковое сопровождение будут восприниматься как один феномен.
Автором саундтрека II Международного фестиваля актуального театра стал композитор Антон Ниязов, а соавторами и исполнителями – группа «Эверест 9050», созданная на базе театра «Старый дом» актерами Александром Шарафутдиновым, Тимофеем Мамлиным, Анатолием Григорьевым, Александром Вострухиным, Виталием Саянком, Натальей Серковой и Анастасией Пантелеевой. Музыкальная команда воплотит аудиальный образ второй волны «Хаоса» и пофантазирует (вокально и инструментально) на тему внутреннего мира современного человека, что соответствует философской концепции форума.
Дата презентации первого превью-проекта выбрана неслучайно. Именно в этот день, но на несколько часов раньше, будет объявлена афиша приглашенных спектаклей, которые зрители II Международного фестиваля актуального театра «Хаос» смогут увидеть в октябре.
Место встречи: площадка перед кинотеатром «Победа»
Время встречи: 18 июня, 21.00
Фото: архивы пресс-служб
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