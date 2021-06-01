«Звуки Хаоса» перед «Победой» ждут новосибирцев 18 июня

18 июня в 21.00 театр «Старый дом» и II Международный фестиваль актуального театра «Хаос» приглашают жителей и гостей города Новосибирска на запуск первого превью-проекта – «Звуки Хаоса». Концерт, представляющий саундтрек второй фестивальной волны, пройдет на площадке перед кинотеатром «Победа». Исполнителями выступит музыкальная группа «Эверест 9050». Вход свободный.

Мы уже давно привыкли к тому, что у каждого современного зрелищного продукта есть не только визуальная составляющая, но и авторский саундтрек, который хочется скачивать и слушать бесконечно. Аудиовидение привносит ряд эффектов, ощущений и значений, которые улучшают наше понимание происходящего, а также служит отличным инструментом передачи энергии творческого проекта. В этом году идея и атмосфера «Хаоса» будет выражена не только через слова, спектакли и перформансы театра, но и при помощи музыки. Отныне визуальные события «Хаоса» второй волны и конкретное звуковое сопровождение будут восприниматься как один феномен.



