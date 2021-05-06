Микроминиатюра Знамени Победы побывала на борту Международной космической станции

Центральный музей Великой Отечественный войны, расположенный в Москве, пополнился экспонатами новосибирского художника-микроминиатюриста Владимира Анискина. Его работы, посвященные 75-летию Победы, побывали на борту Международной космической станции.

«5 мая прошла процедура передачи двух моих работ в дар музею Победы. Были переданы микроминиатюры «Самая маленькая копия Знамени Победы» и «Самая маленькая копия ордена Отечественной войны 1 степени». Обе эти работы находились на МКС 195 дней», – сообщил художник. Его микрокопии взяли на борт станции российские космонавты Олег Артемьев и Иван Вагнер.

Владимир Анискин – известный мастер по изготовлению миниатюр. В этом году он изготовил самый маленький в мире наперсток, помещающийся в игольное ушко. Наперсток изготовлен из золота. Диаметр основания составляет 0,625 миллиметра, высота — 0,764 миллиметра. Таким образом, новосибирец установил рекорд, который был зафиксирован в Книге рекордов России.

Фото: Владимир Анискин