Подарок от императора. Пасхальные яйца, созданные на Императорском фарфоровом заводе, привезли в Новосибирск

Сегодня, 28 апреля, в главном здании Новосибирского государственного краеведческого музея начинает работу выставка пасхальный яиц «Императорский подарок». Здесь представлено более 200 яиц из фарфора, созданных на Императорском фарфоровом заводе и других известных частных заводах и фабриках, а также яйца из стекла, пасхальные сувениры, подвески и открытки.

В основе выставки – частная коллекция, которая формировалась в течение 15 лет и охватывает период с 1830-х годов до начала XX века. На данный момент это одно из крупнейших в России частных собраний пасхальных яиц из фарфора.