Подарок от императора. Пасхальные яйца, созданные на Императорском фарфоровом заводе, привезли в Новосибирск

200 экспонатов можно будет увидеть на выставке в Краеведческом музее.
Сегодня, 28 апреля, в главном здании Новосибирского государственного краеведческого музея начинает работу выставка пасхальный яиц «Императорский подарок». Здесь представлено более 200 яиц из фарфора, созданных на Императорском фарфоровом заводе и других известных частных заводах и фабриках, а также яйца из стекла, пасхальные сувениры, подвески и открытки.
В основе выставки – частная коллекция, которая формировалась в течение 15 лет и охватывает период с 1830-х годов до начала XX века. На данный момент это одно из крупнейших в России частных собраний пасхальных яиц из фарфора.
Уже с XVII века пасхальные яйца изготавливались из самых разных материалов, однако именно с изобретением в России своего фарфора и модой на этот материал в XVIII веке появился вид особых пасхальных подарков – фарфоровых яиц с росписью. Изготавливались они на Императорском фарфоровом заводе и поставлялись ко двору в определенном количестве каждый год. С середины XIX века и другие частные заводы и фабрики начинают изготавливать к Пасхе яйца из фарфора, стекла и других материалов. Наиболее распространенными сюжетами росписи пасхальных яиц из фарфора были цветочные мотивы и орнаменты. Самыми дорогими и редкими были пасхальные яйца с живописными миниатюрами: лики святых, пейзажи, копии полотен известных мастеров, виды городов и церквей. Стеклянные яйца часто не имели декора, но изготавливались в основном из цветного стекла.
В России сложился особый ритуал празднования Пасхи в императорской семье, в том числе традиция вручения монархом пасхальных яиц подданным. Четко было прописано, кто из членов императорской семьи и сколько яиц разного вида и ценности должен получать каждый год к Пасхе. Император лично контролировал процесс создания пасхальных яиц и активно принимал участие в разработке новых орнаментов, озвучивал свои предпочтения по декорированию особо ценных изделий – подарков близким и приближенным к императорской семье.
Выставка продлится до 30 мая 2021.
Новосибирский краеведческий музей, ул. Ленина, 23
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.