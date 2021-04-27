Попасть в параллельный мир. 29 апреля откроется выставка IX Международного фестиваля современной фотографии «Другое измерение»

На выставке будут представлены более 150 работ 16 молодых и уже известных фотохудожников из России, Италии, Южной Африки, Нидерландов, Японии и Южной Кореи.
Выставка фестиваля «Другое измерение» — знаковое событие для города. Третий год подряд проект принимает и поддерживает Центром культуры ЦК19, чтобы представить публике и профессионалам широкую панораму современной культуры и попытаться зафиксировать разнообразные стратегии в актуальной фотографии.
На экспозиции будут представлены более 150 работ 16 молодых и уже известных фотохудожников из Италии, Нидерландов, России, Японии, Южной Африки и Южной Кореи. В этом году центральная фигура «Другого измерения» — известный фотограф и художник Роджер Баллен, чьи работы хранятся в Музее Современного Искусства Нью-Йорка, Центре Жоржа Помпиду в Париже, Музее Виктории и Альберта в Лондоне и других публичных коллекциях.
Широкой публике он известен как автор клипов группы Die Antwoord, а художественному сообществу как создатель собственной эстетики ballenesque — воплотившейся, например, в серии Roger the Rat.
Вернисаж 29 апреля — в 18:00. В выставочных залах действуют временные правила посещения. В связи с этим посетить вернисаж в ЦК19 можно только по предварительной регистрации.
Выставка будет работать до 30 мая 2021 года.
ул. Свердлова, 13
Фото: архивы пресс-служб
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