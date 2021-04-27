Попасть в параллельный мир. 29 апреля откроется выставка IX Международного фестиваля современной фотографии «Другое измерение»

На экспозиции будут представлены более 150 работ 16 молодых и уже известных фотохудожников из Италии, Нидерландов, России, Японии, Южной Африки и Южной Кореи. В этом году центральная фигура «Другого измерения» — известный фотограф и художник Роджер Баллен, чьи работы хранятся в Музее Современного Искусства Нью-Йорка, Центре Жоржа Помпиду в Париже, Музее Виктории и Альберта в Лондоне и других публичных коллекциях.

Широкой публике он известен как автор клипов группы Die Antwoord, а художественному сообществу как создатель собственной эстетики ballenesque — воплотившейся, например, в серии Roger the Rat.

Вернисаж 29 апреля — в 18:00. В выставочных залах действуют временные правила посещения. В связи с этим посетить вернисаж в ЦК19 можно только по предварительной регистрации.

Выставка будет работать до 30 мая 2021 года.

​ул. Свердлова, 13

Фото: архивы пресс-служб