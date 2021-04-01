Центр культуры ЦК19 приглашает посетить выставочный проект «Молодой дизайн – 2021». Тема этого года — ГТО

Помимо графического дизайна, фотографии, текстиля, керамики, в программе будут видеоинсталляции и перформансы.
Ежегодная всероссийская выставка «Молодой дизайн» организована Новосибирским отделением «Союза дизайнеров России» при поддержке арт-пространства «ТАМ» и компаний «Сиб-принт», «Феникс», Lincha Incha и Vivasan.
Проект уже четвертый год проходит в ЦК19, первая выставка состоялась в 2018 году. В этом году в выставке примут участие более тридцати молодых российских дизайнеров и художников. В состав экспозиции войдут как проекты, так и отдельные произведения. Выставочная программа помимо графического дизайна, фотографии, текстиля, керамики, расширится видеоинсталляциями и перформансами. Работы новой генерации авторов объединит тема этого года — ГТО.
Открытие выставки в Центре культуры ЦК19 пройдет 1 апреля в 18:00 и 19:00. В выставочных залах действуют временные правила посещения. В связи с этим вход на вернисаж возможен только по регистрации, а количество посетителей в залах — ограничено. Стоимость билетов в дни работы выставки — 100/150 рублей. Выставка продлится до 25 апреля.
тел. + 7(383) 223-59-55, cc19.org
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.