Центр культуры ЦК19 приглашает посетить выставочный проект «Молодой дизайн – 2021». Тема этого года — ГТО

Ежегодная всероссийская выставка «Молодой дизайн» организована Новосибирским отделением «Союза дизайнеров России» при поддержке арт-пространства «ТАМ» и компаний «Сиб-принт», «Феникс», Lincha Incha и Vivasan.

Проект уже четвертый год проходит в ЦК19, первая выставка состоялась в 2018 году. В этом году в выставке примут участие более тридцати молодых российских дизайнеров и художников. В состав экспозиции войдут как проекты, так и отдельные произведения. Выставочная программа помимо графического дизайна, фотографии, текстиля, керамики, расширится видеоинсталляциями и перформансами. Работы новой генерации авторов объединит тема этого года — ГТО.