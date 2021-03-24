Экстравагантные театральные куклы из Индонезии обосновались в Новосибирском художественном музее

«На выставке представлены изделия торевтов Камбоджи: серебряные шкатулки в виде рыбы, тыквы и фантастического существа – обезьяно-рыбы, – рассказывают организаторы, – есть здесь и коллекция ювелирных изделий первой половины XX века, представляющая художественные традиции живущего в Лаосе народа хмонгов». Самый большой раздел выставки посвящен художественному текстилю из Юго-Восточной Азии. Внимания заслуживает и лаковое искусство, в создании произведений мастера используют смолу лакового дерева.

Эта выставка станет одной из шести экспозиций, организованных в нашем регионе по нацпроекту «Культура» в 2021 году. «Выставкой «Магия узоров» мы открываем серию масштабных проектов Художественного музея, – прокомментировал заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. – Представленные работы сделаны народными мастерами и наиболее полно отражают культуру Юго-Восточной Азии. В нас, находящихся на пересечении Европы и Азии, живо откликаются эти восточные орнаментальные мотивы». Сообщается, что выставка будет работать до 20 июня.

Фото: архивы пресс-служб