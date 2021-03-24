Экстравагантные театральные куклы из Индонезии обосновались в Новосибирском художественном музее

Посмотреть на них можно до 20 июня.
Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» организована в рамках нацпроекта «Культура». Здесь представлены театральные куклы Индонезии, индонезийские батики острова Ява и лаковое искусство Юго-Восточной Азии.
Поклонники азиатской культуры смогут увидеть здесь текстиль, костюмы, кукол и оружие, созданное народными мастерами. Около 150 художественных произведений XIX–XX веков прибыли к нам из Государственного музея Востока, который расположен в Москве.
«На выставке представлены изделия торевтов Камбоджи: серебряные шкатулки в виде рыбы, тыквы и фантастического существа – обезьяно-рыбы, – рассказывают организаторы, – есть здесь и коллекция ювелирных изделий первой половины XX века, представляющая художественные традиции живущего в Лаосе народа хмонгов». Самый большой раздел выставки посвящен художественному текстилю из Юго-Восточной Азии. Внимания заслуживает и лаковое искусство, в создании произведений мастера используют смолу лакового дерева.
Эта выставка станет одной из шести экспозиций, организованных в нашем регионе по нацпроекту «Культура» в 2021 году. «Выставкой «Магия узоров» мы открываем серию масштабных проектов Художественного музея, – прокомментировал заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. – Представленные работы сделаны народными мастерами и наиболее полно отражают культуру Юго-Восточной Азии. В нас, находящихся на пересечении Европы и Азии, живо откликаются эти восточные орнаментальные мотивы». Сообщается, что выставка будет работать до 20 июня.
Фото: архивы пресс-служб
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