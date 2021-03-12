Фестиваль детского творчества «Добрая волна» возвращается в Новосибирск

13 и 14 марта в Новосибирске пройдет региональный этап всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна». Приглашенные члены жюри оценят творческие номера детей и подростков от 6 до 16 лет. Юные артисты будут показать свои таланты в четырех направлениях: музыка (вокал), игра на инструменте, хореография и сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение, жестовое пение).

Фестиваль четвертый год подряд объединяет талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации по всей России.