Фестиваль детского творчества «Добрая волна» возвращается в Новосибирск

Свои творческие номера покажут талантливые ребята с ограниченными возможностями.
13 и 14 марта в Новосибирске пройдет региональный этап всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна». Приглашенные члены жюри оценят творческие номера детей и подростков от 6 до 16 лет. Юные артисты будут показать свои таланты в четырех направлениях: музыка (вокал), игра на инструменте, хореография и сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение, жестовое пение).
Фестиваль четвертый год подряд объединяет талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации по всей России.
13 марта юные участники будут показывать свои номера в концертном зале Новосибирского государственного аграрного университета. 14 марта на той же площадке пройдет праздничный концерт регионального отборочного тура со зрителями в зале.
«Новый формат проведения фестиваля позволил расширить его географию и привлечь больше юных талантливых ребят, — отметила генеральный директор Академии популярной музыки Игоря Крутого Стелла Хачанянц. — Но мы рады, что в Новосибирске фестиваль проходит в традиционном режиме. Юным артистам все же нелегко выступать перед пустым залом. Поддержка зрителей всегда важна».
Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторы фестиваля: Академия Игоря Крутого и Мэрия Казани. Члены попечительского совета фестиваля: мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист России, генеральный продюсер фестиваля «Добрая волна», композитор Игорь Крутой. В Новосибирской области поддержку фестивалю «Добрая волна» оказывает Правительство Новосибирской области.
Фото: архивы пресс-служб
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