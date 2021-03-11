«Весенний хоровод» в Новосибирске: легендарная «Березка» выступит на сцене Филармонии

«Не надо читать 200 томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Березки», и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало», – писала французская пресса после гастролей коллектива в Париже. Ансамбль «Березка» признан национальным достоянием России и уже больше 70 лет рассказывает миру, что такое красота по-русски.

Концерт «Весенний хоровод» в Новосибирске продемонстрирует лучшие хореографические номера ансамбля в постановке его основателя, легендарного балетмейстера Надежды Надеждиной: «визитная карточка» – хороводы «Березка», «Весенний», «Цепочка», шуточный танец «Топотуха», танцевальные сцены «Холостяки», «Балагуры». Их дополнят танцы и пляски в постановке Миры Кольцовой, которая является художественным руководителем ансамбля с 1980 года: девичьи хороводы «Реченька», «Колокольцы», кадриль «Хохломская скамейка», шуточный танец «Комарик» и другие. Русские девичьи хороводы, знаменитый «плывущий шаг», шумные плясовые и кадрили, богатство национальных костюмов и красочность музыкального сопровождения делают выступления этого коллектива великолепным праздником народного искусства.

Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

15 марта, 19:00, Государственный концертный зал имени А.М. Каца

Фото: архивы пресс-служб