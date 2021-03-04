Арт-фильм «Дочь рыбака» возвращается в «Победу»

Режиссер и сценарист Юлдус Бахтиозина приедет в Новосибирск: 6 марта она обсудит фильм со зрителями, а 7 марта прочитает лекцию о современном искусстве.
В феврале «Дочь рыбака» отобрали на 71-й Берлинский кинофестиваль, организаторы которого отметили «визуальное богатство и чрезвычайную оригинальность киновселенной» Юлдус Бахтиозиной.
Фильм сделан в жанре сказочной сатиры и погружает зрителя в мир, где гармонично сосуществуют естественность и эклектика: кокошники здесь соседствуют с грилзами, пышные многослойные костюмы — со строгими интерьерами библиотек. «Дочь рыбака» европейские журналисты назвали путешествием в мир российской культуры.
Первые показы арт-фильма «Дочь рыбака» прошли в «Победе еще в январе, вызвав ажиотаж. И теперь режиссер и сценарист Юлдус Бахтиозина едет в Новосибирск, чтобы пообщаться со зрителями. 6 марта она лично представит свой фильм и обсудит его с аудиторией.
На следующий день, 7 марта, на лекции, подготовленной специально для новосибирцев, Юлдус расскажет, какое искусство востребовано сегодня. Ее живые выступления — это яркое шоу, провокационная подача, обилие визуального материала и бесценной информации для художников, дизайнеров, фотографов, костюмеров, визажистов и всех, кто увлекается актуальным искусством.
Юлдус Бахтиозина — художник, режиссер, член Лондонского королевского общества искусств и лучший фэшн-фотограф мира по мнению Vogue Italy. На новой лекции, подготовленной специально для слушателей Новосибирска, Юлдус расскажет, какое искусство востребовано сегодня.
Ее живые выступления — это яркое шоу, провокационная подача, обилие визуального материала и бесценной информации для художников, дизайнеров, фотографов, костюмеров, визажистов. Работы Юлдус выставляются в Англии, Германии, Канаде, Гонконге, Италии и США. Она стала амбассадором Gucci Beauty и в 2019 году дебютировала в Королевском оперном театре Лондона как дизайнер костюмов и грима.
Юлдус — первый спикер из России на конференции TED. Всего она выступала на знаменитой площадке в Ванкувере дважды: с лекциями «Отчаянные романтики» и «Заколдованная жизнь». Сегодня Юлдус собирает залы с рассказами об искусстве и фотографии по всему миру.
6 марта в 19:00 – показ фильма и обсуждение
7 марта в 19:00 – лекция «Искусство: современное прочтение»
Центр культуры и отдыха «Победа», ул. Ленина, 7
Фото: архивы пресс-служб
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