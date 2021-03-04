Арт-фильм «Дочь рыбака» возвращается в «Победу»

В феврале «Дочь рыбака» отобрали на 71-й Берлинский кинофестиваль, организаторы которого отметили «визуальное богатство и чрезвычайную оригинальность киновселенной» Юлдус Бахтиозиной.

Фильм сделан в жанре сказочной сатиры и погружает зрителя в мир, где гармонично сосуществуют естественность и эклектика: кокошники здесь соседствуют с грилзами, пышные многослойные костюмы — со строгими интерьерами библиотек. «Дочь рыбака» европейские журналисты назвали путешествием в мир российской культуры.

Первые показы арт-фильма «Дочь рыбака» прошли в «Победе еще в январе, вызвав ажиотаж. И теперь режиссер и сценарист Юлдус Бахтиозина едет в Новосибирск, чтобы пообщаться со зрителями. 6 марта она лично представит свой фильм и обсудит его с аудиторией.