Режиссер vs продюсер. Анастасия Журавлева в специальном проекте Сергея Афанасьева «Выставка Ван Гога»

Харизматичная и женственная, жесткая и улыбчивая, разбирающаяся в политике и искусстве Анастасия Журавлева станет гостем специального проекта Сергея Афанасьева «Выставка Ван Гога».

В уютном зале Сибирского камерного театра «13 трамвай» так легко забыть об условностях и штампах. С уважением и любовью мы располагаем гостей к откровенному разговору обо всем: политика, власть, деньги, #вчемсмыслжизни и #сколькоэтостоит.

Ведущий: заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель двух театров, режиссер Сергей Афанасьев

Гость проекта: генеральный продюсер Театральной компании «Гамма», известный журналист и телеведущая Анастасия Журавлева.

11 марта 20:00

Серебренниковская, 35

А на следующий день вы смело сможете сказать: «Водил меня Серега…»