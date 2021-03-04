Режиссер vs продюсер. Анастасия Журавлева в специальном проекте Сергея Афанасьева «Выставка Ван Гога»

Абсолютно честно, абсолютно свободно, абсолютно обо всем!
Харизматичная и женственная, жесткая и улыбчивая, разбирающаяся в политике и искусстве Анастасия Журавлева станет гостем специального проекта Сергея Афанасьева «Выставка Ван Гога».
В уютном зале Сибирского камерного театра «13 трамвай» так легко забыть об условностях и штампах. С уважением и любовью мы располагаем гостей к откровенному разговору обо всем: политика, власть, деньги, #вчемсмыслжизни и #сколькоэтостоит.
Ведущий: заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель двух театров, режиссер Сергей Афанасьев
Гость проекта: генеральный продюсер Театральной компании «Гамма», известный журналист и телеведущая Анастасия Журавлева.
11 марта 20:00
Серебренниковская, 35
А на следующий день вы смело сможете сказать: «Водил меня Серега…»
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