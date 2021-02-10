Наше время — какое оно? Об этом выставка художника Владимира Березина

Выставка Владимира Березина «Наше время» откроется в Новосибирском государственном областном Доме народного творчества 11 февраля. Она проходит в рамках Марафона народной культуры «90 лет – 90 событий», посвященного юбилею Дома народного творчества.

Когда-то Владимир Березин писал пейзажи, но понял, что главное в картине ‑ не красота природы, а человеческая душа и мысль. Поэтому с его работ на нас смотрят яркие, живые лица. Художник отмечает, что как только на картинах появляется человек, сразу же приходят культура и традиции: воспоминания из детства, деревенской жизни и понятные нам всем символы и сказочные герои.

Выставочный зал Новосибирского государственного областного Дома народного творчества (ул. Каинская, 5) работает ежедневно с 09.00 до 19.00 часов, кроме воскресенья. Вход свободный.

Фото: архивы пресс-служб