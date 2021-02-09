Красиво, как в кино. Новосибирский краеведческий музей приглашает на выставку «Голливудский шик»

11 февраля в Новосибирском краеведческом музее откроется экспозиция «Голливудский шик». Она составлена более чем их пятидесяти нарядов шестидесятых-семидесятых годов прошлого века. Эти образы принадлежат «перу» культовых американских дизайнеров и производителей одежды. Выставка отражает дух того времени — эпохи блистательных кинозвезд и голливудского гламура.

Этот период стал расцветом для многих модных домов и талантливых модельеров. В их числе такие знаковые фигуры американской высокой моды, как Оскар де ла Рента, Дональд Брукс, Джеймс Галанос, Молли Парнис и другие.

Выставка объединяет дизайнерские платья и бижутерию, так или иначе связанные с миром театра и кино, благодаря которому в шестидесятые-семидесятые годы американская мода создавала свой неповторимый облик.

Выставка открыта для посетителей с 11 февраля 2021 года по адресу: Красный проспект, 23 (второй этаж)

Фото: архивы пресс-служб