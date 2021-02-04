«Стороны цвета: наблюдение». В Новосибирском художественном музее откроется персональная выставка Алексея Ланцева

Алексей Ланцев – известный московский художник, произведения которого регулярно выставляют не только в России, но и в Европе. Точно пронизанные солнечным цветом картины этого автора украсят залы Новосибирского художественного музея в последний месяц зимы: выставка отроется 5 февраля и будет работать до конца месяца.

В четырех залах экспозиции кураторами представлено четыре направления художественной стратегии Алексея Ланцева. В первом зале — абстракции и натюрморты, отражающие идею слияния мира предметного и беспредметного. Пространство второго зала заполняют композиции с доминирующим белым, демонстрирующие виртуозное цветомузыкальное чутье мастера. Пейзажные произведения из третьего зала, выполненные темперой и акрилом, пропитаны чувством упоения жизнью и озарены внутренним светом. Последний четвертый зал занимают живописные работы, исполненные на бумаге. Перед зрителем разворачивается торжество красочного пятна и «атмосферных мотивов», подчиненных зримым формам мироздания.

Алексей Ланцев умеет в ярком солнце растворять все ненужное: остаются только чистые краски и декоративные пятна, которые превращаются в реалистические образы за счет линий и деталей.

Выставка будет работать с 5 по 28 февраля 2021 года

Новосибирский художественный музей, ул. Свердлова, 10 (вход с Красного проспекта)

Фото: архивы пресс служб