«Я только малость объясню в стихе» – арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого

Концертные программы, музыкально-поэтические вечера, театральный квартирник и поэтические слэмы пройдут в рамках III Международного арт-фестиваля памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе». Мероприятие состоится в Новосибирской области с 25 по 31 января 2021 года при поддержке регионального министерства культуры.

Главные события пройдут в клубе «Революция». Официальное открытие фестиваля состоится 25 января. Актерское товарищество «Понедельник» представит специальную версию спектакля-концерта «Высоцкий. Линия судьбы». Также начнут свою работу выставки «Портреты Высоцкого и картины по мотивам его произведений» и «Образование улицы Высоцкого в Новосибирске».

С 26 по 29 января состоятся Квартирники 116 с участием авторов, поэтов, музыкантов из разных городов России. Финал, в ходе которого экспертам предстоит оценить произведения лучших авторов и выбрать победителя, состоится 30 января в театральном зале Новосибирской государственной областной научной библиотеки. А 31 января фестиваль закроется большим гала-концертом.

Мероприятия фестиваля пройдут с соблюдением противоэпидемиологических норм, действующих на территории региона, часть из них состоится в онлайн-формате.

Подробная информация представлена в официальной группе фестиваля в социальной сети «Вконтакте». Все события фестиваля в клубе «Революция» будут идти в прямом эфире группы, а также в других социальных сетях и на Ютуб-канале.

Зрителям необходима регистрация на сайте www.revdk.ru.

Фото: архивы пресс-служб