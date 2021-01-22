Искусство требует дополненной реальности. Экспонаты Новосибирского художественного музея теперь можно увидеть с помощью мультимедиагидов в приложении «Артефакт»

Видели значок AR рядом с некоторыми картинами в постоянной экспозиции Новосибирского художественного музея? Это значит, что работу можно найти в приложении @artefactapp и изучить ее при помощи дополненной реальности. Нужно просто навести камеру смартфона на картину — и вы увидите точки, на которые стоит обратить особое внимание, прочитаете пояснения к ним или послушаете аудиогид.

Интересно, что приложение распознает не только представленные в экспозиции подлинники Левицкого, Тропинина, Шишкина, Кончаловского и другие, но и их изображения на календарях, магнитах и другой сувенирной продукции.

Приложение «Артефакт» доступно для Android и iOS (бесплатно). Сейчас в нем представлены сорок произведений из разных разделов постоянной экспозиции — от икон шестнадцатого века до русской классики и современного искусства. Благодаря мультимедиагиду, вы можете получить краткое, но емкое представление о музее.

Фото: архивы пресс-служб