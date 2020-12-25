Сходил на улицу – как в музее побывал. В Новосибирске планируют выпустить издание о стрит-арте

В Новосибирске скоро начнут выпускать периодическое издание с информацией о граффити на городских улицах. Об сообщила представитель молодежного центра «Альтаир» Яна Довгаль.

На страницах разместят сведения об адресах каждой картинки, граффити, будут публиковать фотографии стрит-арта, в том числе тех изображений, которые уже закрасили. Создатели планируют указывать граффити-маршруты на центральном развороте по аналогии с «красной линией» для туристов.

Справочник создают МЦ «Альтаир», художники и жители Новосибирска. На данный момент завершают работу над первым выпуском – он будет доступен как в печатном, так и в цифровом варианте. Предположительно, выходить издание будет каждые полгода, а возможно, и чаще – если будет популярно у читателей.