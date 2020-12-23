Выставка графики Бориса Смирнова «Сибиряки» в Краеведческом музее

В 1904 году молодой художник Борис Смирнов с тюремным этапом проделал путь из западной части России по территории Сибири. В это время он создал серию рисунков и акварелей с изображением людей и мест, встречавшихся ему по дороге в ссылку. В своих работах Смирнов уделял особое внимание лицам встречных мужчин и женщин, среди которых были ссыльные, заключенные, переселенцы из Украины и Западной России, местные военные и гражданские чиновники, крестьяне и торговцы.

Работы, созданные художником в этот период, включают также небольшое число рисунков с изображением домов и пейзажей. Эти наброски были сделаны в Уральских горах, в Иркутске, Омске, Красноярске и в селах, расположенных вдоль дороги.

Коллекция из девяноста девяти работ Смирнова хранится в Новосибирском краеведческом музее. Музей приобрел ее у автора в 1950 году. В начале 2000-х годов в рамках проекта «Встреча на границах» коллекция была оцифрована и представлена в Мировой цифровой библиотеке.

Экспозиция начинает работу 23 декабря 2020 года по адресу: Красный проспект, 23 (второй этаж)

Фото: архивы пресс-служб